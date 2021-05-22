Мир ​Назван самый жестокий знак Зодиака среди мужчин и женщин - способен на многое

2021-05-22 13:00

 

Астрологи, которые ранее определили самый застенчивый знак Зодиака, теперь назвали самые жестокие знаки среди мужчин и женщин.

Об этом пишет Космо.

Самый жесткий знак Зодиака среди женщин - Скорпион

Астрологи считают, что пальму первенства в рейтинге самых жестких женщин по праву получают женщины-Скорпионы. Они безусловно обаятельны и умеют притягивать к себе людей. Но за привлекательностью кроется вспыльчивость, которую не все видят. Скорпионы любят плести интриги и придумывать изощренный план мести.Своим жалом Скорпион может ранить в самые больные места.

Самый жесткий среди мужчин - Овен

Среди мужчин самым злым считается Овен. Этот мужчина либо общительный и добрый, либо разгневан и раздражен. Но, если он очень зол - тогда к нему лучше не подходить. Эти мужчины любят закатывать скандалы, в которых жестко продавливают свою позицию. Они не идут на уступки.

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