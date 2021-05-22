Украина Шмыгаль пообещал растаможку автомобилей через приложение и портал "Дия"

2021-05-22 15:00

В пятницу, 21 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что растаможить привезенные из-за границы автомобили станет проще благодаря возможности сделать это через приложение и портал "Дия".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку", - рассказал премьер в соцсети.

Также Шмыгаль написал, что после запуска этой технической возможности правительство займется реформой таможни.

"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифре проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту", - добавил Денис Шмыгаль.