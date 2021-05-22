Украина В Украине создают Нацсовет по вопросам молодежи: чем он будет заниматься

2021-05-22 12:30

 

Закон "Об основных принципах молодежной политики" cегодня вступил в силу. Он предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года. Речь идет о статьях, касающихся финансового обеспечения молодежной политики и финобеспечения Украинского молодежного фонда.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Закон вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий будет:

  • изучать состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;
  • участвовать в подготовке, рассматривать и вносить предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;
  • заслушивать и оценивать информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;
  • взаимодействовать с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;
  • ежегодно готовить отчет о своей деятельности и передавать его в Кабмин.

Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.

У этого ведомства также будут свои задачи:

  • экспертный отбор молодежных проектов, предоставление грантов на их реализацию, мониторинг их реализации;
  • содействие реализации задач молодежной политики, развитие инновационных форм, методов и инструментов молодежной работы;
  • сотрудничество с украинскими и иностранными физическими и юридическими лицами частной и государственной форм собственности;
  • создание благоприятных условий для реализации молодежных проектов, в том числе путем контроля за процессом их реализации;
  • стимулирование разработки новых, конкурентоспособных, в том числе инклюзивных молодежных проектов;
  • поддержание реализации международных проектов и программ международного сотрудничества, в том числе программ международных молодежных обменов, содействие формированию положительного имиджа Украины в мире;
  • поддержка молодежных и детских общественных объединений, других субъектов молодежной работы на всех этапах реализации молодежных проектов, финансирование которых будет происходить за счет грантов, предоставленных фондом.
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