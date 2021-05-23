Украина Евровидение-2021: кто голосовал за Украину и за кого проголосовали украинцы

2021-05-23 10:36

 

Известны результаты голосований национальных жюри стран-участниц.

В Роттердаме завершился песенный конкурс «Евровидение», победителями которого стали представители Италии. Украина, которую представляла группа Go_A, заняла пятое место.

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри. Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За себя голосовать было нельзя.

В общей сумме, после голосования зрителей и жюри, Украина набрала 364 балла, большую часть из которых нашей стране принесли зрители.

Как голосовали за Украину национальные жюри стран-участниц конкурса

1 балл - Италия, Греция,

2 балла - Португалия

3 балла -  Норвегия, Исландия, Нидерланды

4 балла -  Израиль, Эстония

5 баллов - Германия, Австралия, Румыния

6 баллов - Азербайджан, Ирландия

7 баллов - Латвия, Грузия

8 баллов - Швеция

9 баллов - Мальта

10 баллов - Бельгия

12 баллов - Литва

Кому отдали свои голоса украинцы

Как проголосовало украинское национальное жюри:

  • Норвегия – 1
  • Португалия – 2
  • Азербайджан - 3
  • Исландия - 4
  • Мальта - 5
  • Бельгия - 6
  • Израиль - 7
  • Швейцария - 8
  • Франция – 10
  • Италия - 12

Как проголосовали украинские зрители:

  • 12 - Италия
  • 10 - Литва
  • 8 - Финляндия
  • 7 - Швейцария
  • 6 - Исландия
  • 5 - Франция
  • 4 - Россия
  • 3 - Азербайджан
  • 2 - Швеция
  • 1 - Бельгия

Напомним, в финале конкурса Евровидение-2021 победила группа Måneskin с Италии с песней Zitti e buoni.

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