Украина Евровидение-2021: кто голосовал за Украину и за кого проголосовали украинцы

2021-05-23 10:36

Известны результаты голосований национальных жюри стран-участниц.

В Роттердаме завершился песенный конкурс «Евровидение», победителями которого стали представители Италии. Украина, которую представляла группа Go_A, заняла пятое место.

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри. Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За себя голосовать было нельзя.

В общей сумме, после голосования зрителей и жюри, Украина набрала 364 балла, большую часть из которых нашей стране принесли зрители.

Как голосовали за Украину национальные жюри стран-участниц конкурса

1 балл - Италия, Греция,

2 балла - Португалия

3 балла - Норвегия, Исландия, Нидерланды

4 балла - Израиль, Эстония

5 баллов - Германия, Австралия, Румыния

6 баллов - Азербайджан, Ирландия

7 баллов - Латвия, Грузия

8 баллов - Швеция

9 баллов - Мальта

10 баллов - Бельгия

12 баллов - Литва

Кому отдали свои голоса украинцы

Как проголосовало украинское национальное жюри:

Норвегия – 1

Португалия – 2

Азербайджан - 3

Исландия - 4

Мальта - 5

Бельгия - 6

Израиль - 7

Швейцария - 8

Франция – 10

Италия - 12

Как проголосовали украинские зрители:

12 - Италия

10 - Литва

8 - Финляндия

7 - Швейцария

6 - Исландия

5 - Франция

4 - Россия

3 - Азербайджан

2 - Швеция

1 - Бельгия

Напомним, в финале конкурса Евровидение-2021 победила группа Måneskin с Италии с песней Zitti e buoni.