Евровидение-2021: кто голосовал за Украину и за кого проголосовали украинцы

Известны результаты голосований национальных жюри стран-участниц.
В Роттердаме завершился песенный конкурс «Евровидение», победителями которого стали представители Италии. Украина, которую представляла группа Go_A, заняла пятое место.
Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри. Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За себя голосовать было нельзя.
В общей сумме, после голосования зрителей и жюри, Украина набрала 364 балла, большую часть из которых нашей стране принесли зрители.
Как голосовали за Украину национальные жюри стран-участниц конкурса
1 балл - Италия, Греция,
2 балла - Португалия
3 балла - Норвегия, Исландия, Нидерланды
4 балла - Израиль, Эстония
5 баллов - Германия, Австралия, Румыния
6 баллов - Азербайджан, Ирландия
7 баллов - Латвия, Грузия
8 баллов - Швеция
9 баллов - Мальта
10 баллов - Бельгия
12 баллов - Литва
Кому отдали свои голоса украинцы
Как проголосовало украинское национальное жюри:
Как проголосовали украинские зрители:
Напомним, в финале конкурса Евровидение-2021 победила группа Måneskin с Италии с песней Zitti e buoni.