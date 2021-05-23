Украина Цены на газ летом: украинцам дали прогноз по тарифам

2021-05-23 14:30

Эксперты объяснили, возможно ли снижение цены на газ летом.

Об этом рассказали сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин изданию Сегодня.

По мнению Дмитрия Марунича отдельные операторы могут временно снизить тарифы, чтобы привлечь новых клиентов, но только при условии, что газ на европейском рынке подешевеет примерно вдвое. Сейчас на еврорынке цена в пересчете – около 10 грн/куб. м, что делает невозможной конкуренцию с поставщиками, которые продают газ украинской добычи, его себестоимость 2,5-2,6 грн/куб. м.

В свою очередь Олег Пендзин считает, что в Европе спрос на газ до сих пор остается значительным из-за холодной зимы, опустошившей газохранилища, и поздней весны, отсюда и высокая цена.

Следует отметить, что на сегодняшний день самый низкий тариф – 7,88 грн/куб. м без учета платы за доставку, самый высокий – 13,5 грн/куб. м.

У большинства операторов тарифы находятся в коридоре 7,96-7,99 грн/куб. м.

Плата за доставку не может быть выше 2,15 грн/куб. м газа, наименьшая на сегодня – 0,372 грн/куб. м. Но для подавляющего большинства потребителей цена газа окажется около 10 грн/куб. м.

Ранее сообщалось, что украинцев ждет сюрприз в платежках за тепло, ведь Нафтогаз установит новые цены на газ для ТКЭ из-за отмены регулирования стоимости топлива, согласно решению НКРЭКУ и правительства от 20 мая 2021 года. Так как теперь власти на местах будут решать, с кем заключать контракт и отвечать за эффективность теплокоммунэнерго, новые суммы в платежках могут ударить по бюджету украинцев.