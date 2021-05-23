В Украине пенсионерам могут урезать размер выплат из-за нарушений: кто в зоне риска

2021-05-23 15:00

В 2021 году запланировано пять этапов повышения пенсии в Украине, однако некоторым пенсионерам из-за нарушений могут сократить выплаты.

Так, согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия может быть сокращена из-за следующих причин:

судебные решения, постановления и приговоры (по имущественным взысканиям)

исполнительные надписи нотариусов

другие решения и постановления, выполнение которых производится аналогично исполнению судебных решений.

Однако наиболее распространенная причина списания части пенсии - это ее переплата по вине самого пенсионера. Это происходит, когда человек по закону теряет право на пенсию или ее часть, но не информирует об этом пенсионные органы, продолжая получать деньги.

Например, это может быть трудоустройство пенсионера, которое влияет на его право получать доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчеты доплат к пенсии при изменении прожиточного минимума.

Так, для работающих пенсионеров не проводятся перерасчеты доплаты до минимального размера пенсии и за сверхнормативный стаж, связанные с повышением прожиточного минимума.

Получатель пенсии должен самостоятельно сообщить в управление Пенсионного фонда по месту жительства об изменениях, которые могут повлиять на размер его пенсионных выплат. На это по закону отводится 10 дней.

В случае принудительного взыскания отчисления с пенсии не могут превышать 20% ее размера. Например, если с пенсионера, получающего 2000 грн пенсии, необходимо взыскать 600 грн, сумму разобьют на две месяца — 400 грн в первый (67%) и 200 во второй.

При этом, существуют исключения, при которых из пенсии может быть удержано даже 50% ее размера.

Речь идет о:

взыскании алиментов

возмещении убытков от хищения имущества предприятий и организаций

возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья

возврате переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, по каким причинам могут урезать пенсию. В некоторых случаях размер выплат может быть уменьшен в половину.