Украина За сутки в 11 областях Украины не сделано ни одной прививки от коронавируса

2021-05-24 14:21

В Украине за минувшие сутки сделали всего 321 прививку от коронавируса. Как сообщает Центр общественного здоровья, больше всего прививок вчера сделали в Одесской области - 130.

При этом в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Луганской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.

С начала антикоронавирусной кампании вакцинировали первой дозой 978 352 человека.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вакцинацию от коронавируса до Дня Независимости должно пройти большинство украинцев.