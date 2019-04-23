Детали Активисты требуют от Агентства по вопросам госслужбы расследовать, как имеющий отношение к «финансовым пирамидам» налоговик Кавылин оказался среди конкурсантов на должность главы ГФС

2019-04-23 13:03 111

Руководитель Киевской областной Государственной фискальной службы (ГФС) Алексей Кавылин причастен к схемным финансовым сделкам, в частности на неподконтрольной правительству Украины территории АР Крым, заявляют активисты нескольких антикоррупционных организаций.

Активисты требуют привлечь к ответственности как самого налоговика, так и лиц, допустивших его к конкурсу на вакантную должность руководителя ГФС. В своих требованиях они ссылаются, в частности, журналистское расследование РБК-Украина «Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин».

Пользуясь серыми зонами трансграничного законодательства, компания «Семейный капитал», которой владеет отец налоговика, отмывает средства на материковой Украине, в частности через ипотечные схемы, оформленные на брата госслужащего Дениса Кавылина, сообщается в расследовании.

- Расследование по сделкам налоговика Кавылина появилось в СМИ более двух месяцев назад. С этого времени ни один из правоохранительных органов не смог должным образом проверить этих фактов. Более того, Кавылин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ГФС, что является дерзким вызовом гражданскому обществу Украины, - заявил председатель ОО «Украинский координационный совет» Андрей Хома.

Активисты также обвиняют чиновника в предоставлении недостоверной информации об имущественном статусе в официальной декларации. В частности, сокрытии состояния Александры Евгеньевны Червоненко - лица, являющейся сожительницей декларанта:

- В декларации кандидата на главный пост в ДФС не указаны многочисленные объекты недвижимого имущества госпожа Червоненко, а также принадлежащие ей дюжина торговых марок, свидетельства на которые действительны. Мы обратили внимание на этот факт НАПК и требуем тщательного расследования, - заявил Игорь Куриленко, заместитель председателя ОО «Антикоррупционное бюро в Украине».

Напомним, по данным СМИ, налоговик Алексей Кавылин является соучредителем ОО «Молодежь за веру, за европейскую Украину» и соучредителем ООО «КАД-Медиа», являющейся издателем журнала «АгроПРО». Оба учреждения расположены в одном офисе с украинским подразделением скандальной компании «Семейный капитал».

Он также контролирует ОО «Институт налоговых реформ», которую возглавляет Елена Хотенко - председатель киевского областного совета «Ассоциации налогоплательщиков Украины». До 2017 года она была заместителем Алексея Кавылина в ГФС Запорожской и Киевской обл. Эта ОО также была расквартирована по общему с компанией «Семейный капитал» адресом.