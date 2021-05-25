Украина видео Песня GO_A попала в топ-10 мирового чарта iTunes

2021-05-25 18:40

Также композиция Шум стала первой украиноязычной песней, которая попала в глобальный рейтинг Spotify TOP 200.

После участия в Евровидении-2021 песня Шум украинской группы GO_A попала в чарты iTunes и Spotify. Об этом музыкальный коллектив сообщил в Instagram.

Так, композиция заняла восьмое место в топ-10 мирового чарта песен iTunes, и пятое – в чарте европейских песен.

"SHUM продолжает покорять музыкальные сервисы iTunes. Трек уже попал в топ-10 в категории Worldwide Songs и сейчас занимает восьмое место. А в категорії European Songs он входит в топ-5", – сообщили артисты.

Кроме того, Шум стал первой украиноязычной композицией, которая попала в глобальний чарт Spotify TOP 200 и сейчас занимает 69 позицию.