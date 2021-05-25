Украина В Украину вернутся обильные дожди: карта

2021-05-25 19:20

Атмосферный фронт заденет территорию Украины, большинство областей которой накроют осадки.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Facebook-аккаунт народного синоптика Натальи Диденко.

В среду, двадцать шестого мая, в северных и части западных областях Украины ожидаются обильные осадки в виде дождей и даже грозы. По большей части к ухудшению погодных условий стоит готовиться жителям Винницкой и Черкасской областей, Кропивницкого и Полтавщины. В остальных регионах Украины погода должна быть сухой и солнечной.

Прохладнее всего будет на Западе Украины, тогда как погода на Востоке продолжит оставаться теплой и солнечной. Запорожская и Херсонская области окажутся лидерами по среднесуточной температуре воздуха, который в этих регионах прогреется до двадцати семи градусов. Ночью будет не настолько комфортно, но выше двенадцати градусов тепла столбики термометров все равно не опустятся.

Жителям западных областей придется смириться с более прохладной температурой воздуха, который прогреется не выше двадцати одного градуса тепла. Примечательно, что ночью температура воздуха здесь будет практически такой же, как и на Востоке Украины.

В Киеве среда окажется дождливой, причем синоптики обещают осадки круглые сутки, днем и ночью. Солнца в этот день ждать не стоит. Ветер юго-западный с порывами до двенадцати метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22+24℃, ночью похолодает до +12+14℃.

Относительное похолодание и осадки продержатся в Украине как минимум до конца текущей недели. Они затронут не все регионы страны, но жителям Севера, Запада и Центра лучше не забывать при выходе из дома кофты и зонтики. Уже на следующей неделе в Украину может вернуться летняя, но еще достаточно комфортная жара. А вот мнения синоптиков о том, каким будет лето 2021 года, пока расходятся. Ясно одно: теплых дней будет хватать.