В Украине хотят уравнять оплату труда: какие зарплаты установят работникам и начальству

В Украине хотят откорректировать зарплаты рядовых работников и ТОП-менеджеров, чтобы уменьшить огромную пропасть, которая лежит между ними. Ведь порой разницу в оплате труда руководства и рядового персонала никаким коэффициентом трудового участия и уровнем ответственности объяснить невозможно.

Так, например, у генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, по его собственному признанию, в прошлом году средняя месячная зарплата составляла 836 тысяч гривен. При этом его подчиненные, рядовые почтальоны, довольствуются минималкой в 6 тысяч. То есть, зарплата руководителя почти в 140 раз превышает заработки рядового персонала.

В Минэкономики инициировали подготовку законопроекта, которым хотят сгладить огромную диспропорцию в оплате труда руководства компаний и рядового персонала. Законопроект, который там разрабатывают – "О равном вознаграждении за равноценный труд".

Об этом сообщила Федерация профсоюзов, которую также привлекли к разработке этого законопроекта. Кроме того, в работу над ним вовлечены научные работники, а также представители международных организаций, имеющие теоретический и практический опыт в преодолении неравенства в оплате труда.

Недавно они провели круглый стол, в котором выделили проблемы, которые требуют урегулирования в сфере платы труда:

низкая минимальная зарплата;

заниженный размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС;

низкая зарплата работников бюджетной сферы, в которой на большинстве рядовых должностей трудятся женщины (здесь кроме должностной дискриминации в оплате труда присутствует еще и гендерная);

слишком большие диспропорции в оплате труда работников и ТОП-менеджмента предприятий.

Федерация профсоюзов, в свою очередь, предлагает, чтобы при работе над законопроектом были учтены такие моменты:

Конвенция Международной организации труда № 100 "О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности";

присоединение Украины к Международной коалиции за равную оплату труда (EPIC);

план мероприятий по реализации обязательств правительства, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства.

То есть, Федерация профсоюзов сделала акцент именно на устранении гендерного неравенства при оплате труда. Очевидно, другие разработчики законопроекта акцентируют внимание на должностном неравенстве.

На основе полученных предложений и консультаций со специалистами, Минэкономики уже в ближайшее время разработает и представит участникам круглого стола свой вариант концепции будущего законопроекта.