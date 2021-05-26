Украина Сепаратисты восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

2021-05-26 11:39

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты восемь раз обстреливали позиции ВСУ. С начала текущих суток боевики дважды нарушили "режим тишины", в результате обстрелов, один военнослужащий получил ранение. Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

"За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня", -  сообщает пресс-служба штаба ООС.

Около населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия, а вблизи поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.

У Водяного НВФ трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в направлении наших позиций, у поселка Березовое, был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Мавик" с пересечением линии разграничения.

 

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