Украина Сегодня вступил в силу закон о е-судопроизводстве - что и как изменится

2021-05-26 13:43

В Украине в среду, 26 мая, вступил в силу закон № 1416-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы". Документ накануне был опубликован в газете "Голос Украины".

В пояснительной записке к закону отмечается, что ЕСИТС является совокупностью информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию определенных законодательством процессов деятельности, включая документооборот, рассмотрение судебных дел, составление оперативной и аналитической отчетности, предоставление информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей ЕСИТС.

Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными.

Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, относящихся к сфере правосудия, Национальной школе судей Украины.

Документом предусматривается, что создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы будет осуществляется поэтапно.

Отдельные подсистемы или модули Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы начинают функционировать по каждому этапу через 30 дней со дня опубликования объявления Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти соответствующего объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы или модуля Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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