Украина Стало известно, сколько в среднем живут украинцы

2021-05-26 18:00

 

Эксперты подсчитали, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2019 году составила 72,01 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики.

Так, для мужчин она составляет 66,92 года, для женщин - 76,98.

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. Так, например, в 1990 году она составляла 70,42 года - 65,60 - для мужчин и 74,82- для женщин.

Также указано, что за последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине постоянно проживало 51 млн 556,5 тыс. граждан, а в 2020 году - 41 млн 732,8 тыс.

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Стало известно, сколько в среднем живут украинцы 2021-05-26 18:00