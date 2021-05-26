Украина В Украине увеличили пособие при рождении ребенка: когда начнутся выплаты

2021-05-26 19:20

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий увеличение размера пособия при рождении ребенка с 2022 года.

Во время заседания правительства принят соответствующий проект закона «О внесении изменений в закон «О государственной помощи семьям с детьми» относительно увеличения размера пособия при рождении ребенка».

В объяснительной записке к документу, законопроектом предусмотрено, что с 1 января 2022 года размер пособия устанавливается в размере 50 тысяч гривен.

Выплата будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма - в течение следующих 36 месяцев равными частями.

С 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера пособия при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года), который утверждается Кабмином.

Справка

Согласно госбюджету на 2021 года планировалось, что размер выплат при рождении ребенка составит 10320 гривен выплат сразу после рождения малыша, а далее будет ежемесячно получать по 860 гривен в месяц до достижения ребенком возраста трех лет.

Как мы уже сообщали, правительство планировало в среду, 26 мая, во время заседания рассмотреть ряд вопросов. В частности, повышение госпомощи на ребенка, а также введение ограничительных мер против ряда иностранных артистов за нарушение границ Украины.

Размер помощи при усыновлении ребенка также увеличат, поскольку помощь при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка.