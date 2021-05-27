Украина Стало известно об изменениях в выплате пенсий в Украине

2021-05-27 19:00

Правительство Украины приняло решение о внесении исправлений в положение, регулирующее получение пенсий на банковские карты.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

В марте правительством Украины было принято решение, согласно которому с сентября 2021 года украинские пенсионеры должны получать государственные выплаты непосредственно на банковские карты, тогда как раньше доставкой этих выплат занималась Укрпочта. Впрочем, в Кабмине решили, что данное решение требует доработки.

"Еще один важный вопрос социальной сферы — это доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной в карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязанность", — рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое состоялось в среду.

Согласно заявлению Премьер-министра Украины, изменения в постановление о выплатах пенсий будут закреплены в соответствующем официальном документе. В то же время текст проекта постановления пока не обнародован, поэтому детали решения неизвестны.