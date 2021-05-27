Украина Цена на кофе поднялась до максимума за четыре года

2021-05-27 20:20

 

Кофе значительно подорожал на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии.

Цены на кофе сорта арабика - на четырехлетнем максимуме из-за сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии. Об этом сообщает издание Trading Economics в четверг, 27 мая.

В частности, стоимость контракта на американской бирже ICE на июль поднималась до максимальных с конца 2016 года $1,572 за фунт, прежде чем опуститься до $1,55.

Как отмечает издание, засуха в крупнейших странах-производителях кофе привела к снижению прогнозов урожая в этом сезоне, а также рискам для урожая в 2022 году. Кроме того, экспорт из Колумбии - второго крупнейшего экспортера арабики - осложняется из-за антиправительственных протестов и перекрытия дорог.

В свою очередь молоко в ближайший год может подорожать до рекордного уровня из-за роста спроса в Китае, пишет Financial Times. По прогнозу новозеландской молочной компании Fonterra, в течение 12 месяцев с 1 июня молоко будет стоить $5,29-6,39 за килограмм сухого остатка. Это высочайший прогноз, который когда-либо давала компания.

Напомним, что ранее в Украине выросли цены на сахар. Стоимость сахара уверенно растет на протяжение нескольких месяцев, отмечают эксперты рынка.

Также сообщалось, что Кабмин заявил о стабилизации цен на гречку. Оснований для возникновения дефицита гречки на рынке Украины нет, заверили в Минэкономики.

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