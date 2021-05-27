Коронавирус В России начали вакцинировать домашних животных от коронавируса

2021-05-27 20:40

 

Россельхознадзор объявил вакцинацию домашних животных от коронавируса. Отмечается, что отпускная цена вакцины - 500 руб. ( 7дол.) за 2 инъекции. Продавать ее в коммерческих ветеринарных службах Москвы, куда она уже поступила, планируют по 1000-1500 руб. (14-21 дол.).

Первыми планируют вакцинировать домашних кошек и собак Москвы и области. Домашний скот пока вакцинации не подлежит. При этом в Россельхознадзоре заявляют, что вакцинация необходима, так как животные могут заражаться коронавирусом от хозяев. При этом не существует доказанных случаев заражения людей от животных.

 

 

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Военные фиксируют нарушения отвода войск 2021-05-27 19:20
Как проходит вакцинация в США: полностью привит уже каждый второй американец 2021-05-27 13:43
Коронавирус в Украине: за сутки подтвердилось 3 509 новых случаев заражения 2021-05-27 13:24