Коронавирус В России начали вакцинировать домашних животных от коронавируса

2021-05-27 20:40

Россельхознадзор объявил вакцинацию домашних животных от коронавируса. Отмечается, что отпускная цена вакцины - 500 руб. ( 7дол.) за 2 инъекции. Продавать ее в коммерческих ветеринарных службах Москвы, куда она уже поступила, планируют по 1000-1500 руб. (14-21 дол.).

Первыми планируют вакцинировать домашних кошек и собак Москвы и области. Домашний скот пока вакцинации не подлежит. При этом в Россельхознадзоре заявляют, что вакцинация необходима, так как животные могут заражаться коронавирусом от хозяев. При этом не существует доказанных случаев заражения людей от животных.