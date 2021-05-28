Курьезы Немецкий пенсионер купил более 33 тысяч билетов в мюнстерский зоопарк

2021-05-28 12:40

Немецкий пенсионер Хорст Эшлер, живущий в Берлине уроженец вестфальского Мюнстера, купил 33 333 билета в мюнстерский зоопарк - Allwetterzoo Münster, чтобы раздать детям через школы и садики.

Несколько недель назад он также перевел зоопарку 750 тысяч евро - рекордный разовый благотворительный взнос в его истории.

Как сообщили немецкие СМИ, пенсионер пообещал своей покойной жене жертвовать их накопления на помощь животным и детям, что сейчас и делает.

Во время второго локдауна Мюнстерский зоопарк был закрыт четыре месяца - до 8 марта. Сейчас открыт для семей и отдельных посетителей при условии соблюдения профилактических требований. Групповые посещения пока не проводятся. Администрация надеется, что такая возможность появится к началу летних каникул.

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фото В школьном учебнике по украинскому языку для 10 класса нашли ссылку на порносайт 2021-05-20 08:39
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