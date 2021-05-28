Украина В Украине за 24 часа сделали 16 293 прививок от COVID-19 - лидируют Николаевская область и Киев

2021-05-28 13:24

В Украине за минувшие сутки сделали 16 293 прививок от COVID-19. Это на тысячу больше вчерашнего показателя.

По данным МОЗ, первую дозу получил 6 883 человек, еще 9 410 – были привиты повторно.

Активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) области.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.

По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.