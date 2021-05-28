Украина Авиаблокада Бацьки: Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

2021-05-28 12:23

С 29 мая Украина закрывает свое небо для белорусских самолетов. Кабмин уже дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".

Это означает, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

"В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины – Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров, Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием Украэрорух с учетом решения Кабинета Министров от 25 мая 2021 было поручено установить соответствующий запрет с 00 часов 00 минут 29 мая 2021", – сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

Такое решение обьяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты", - сказал чиновник.