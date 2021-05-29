Украина В Украине с 1 июня пересчитают пенсии: кто и на какую надбавку может рассчитывать

2021-05-29 11:30

С 1 июня в Украине произведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам, он будет сделан автоматически без обращения пожилых людей в Пенсионный фонд.

В частности, речь идет о тех получателях, которые после начисления пенсий продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа. Также перерасчет коснется и тех пенсионеров, которые получили меньше 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

В целом пенсии повысят около 700 тысячам украинских пенсионеров.

Пенсии пересчитают за два предыдущих месяца: работающие пенсионеры в июне получат надбавки за май и апрель. Размер надбавок привязан к зарплате и страховому стажу, пишет "Слово и дело".