Украина Украинцам рассказали, как получить скидку на отопление и горячую воду

2021-05-30 11:30

Температура в помещении должна быть не ниже 20 градусов (или же 18 – для угловых комнат), в ином случае потребитель услуг имеет полное право требовать скидку за отопление.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины №151 от 17 февраля 2010 года.

Так, украинцы имеют право требовать скидку в 5% в платежках за каждый градус ниже нормы. Но на данном этапе они как раз-таки и сталкиваются с главной трудностью – для проверки необходимо обращаться к поставщику, который должен измерить температуру и запротоколировать нарушение.

Похожие нормы распространяются и на горячее водоснабжение, температура которого должна колебаться в пределах 50-75 градусов. Если ж она составляет 45-49 градусов, цену обязаны снизить на 10%, а если 40-44 – то на 30%. Если температура ниже 40, то платить можно по тарифу за холодную воду.

Впрочем, получить скидку удастся только на время, когда услуга не соответствовала заявленным качествам. Да и поставщики зачастую не видят проблемы, всячески увиливая от ответственности.

Поэтому следующим этапом украинцам советуют обращение Госпродпотребслужбу.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко разъяснил "Апострофу", что существуют условия и специальный бланк для обращения в Госпродпотребслужбу. Ведомство обязано создать совместную с поставщиком услуги, потребителем и независимым представителем комиссию, которая может зафиксировать отсутствие или плохое качество услуги.

“После этого наступает момент перерасчета. Вот это все, что я описал, простому потребителю пройти нелегко, ведь это очень громоздкий процесс", - заметил Попенко.

По его данным, за прошлый год в Госпродпотребслужбу по Киеву с жалобами на коммунальные услуги обратились лишь чуть более полутысячи киевлян. Он уверен, к последней инстанции доходят далеко не все.