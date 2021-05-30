Украина Индексацию пенсий в Украине хотят проводить по-новому: кому и как повысят выплаты

2021-05-30 12:00

Правительство Украины может принять закон об обязательной индексации пенсий, которая будет проводиться ежегодно первого марта.

Все группы украинских пенсионеров, включая бывших военных и работающих граждан, могут получить индексацию пенсий, которая со следующего года имеет шанс стать обязательной ежегодной процедурой. Соответствующий законопроект за номером 4668 уже разработан Кабинетом министров, голосование может быть проведено уже в июне.

"Проектом акта предлагается: определить дату ежегодной индексации пенсий — первое марта; осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях; назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий; назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей", — гласит текст законопроекта.

В Украине проживает порядка одиннадцати миллионов граждан, вышедших на заслуженный отдых. Согласно данным Пенсионного фонда, большая часть украинцев после индексации с первого марта получила прибавку в размере всего около ста гривен. При этом всего 261 тысяча граждан получила прибавку в размере от тысячи гривен.

Прибавка к выплатам в размере ста гривен выдана 3,5 миллионам человек. Прибавку от 100 до 400 гривен получило два с половиной миллиона человек. От четырехсот до пятисот гривен выплатили 601 тысяче пенсионеров. От пятисот до семисот гривен выплатили 553 тысяче граждан. Наконец, от семисот до тысячи гривен получила 261 тысяча пенсионеров.

При расчете прибавки "чистую" пенсию умножили на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в пятьсот для пенсионеров, старше 80 лет и повышений выплаты до 2 400 гривен для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.