Украина Накопительные пенсии в Украине, премьер Шмыгаль раскрыл подробности: «В ближайшее время…»

2021-05-30 15:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментровал введение накопительных пенсий в Украине

По его словам, это даст инвестиционный ресурс в размере 50 млрд долларов. О накопительных пенсиях глава правительства говорил в ходе международного инвестиционного форума UkraineInvest Talks Dnipro.

"В течение 10-15 лет в развитых странах, для Украины это не исключение, введение накопительной пенсионной системы должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до 50 млрд долларов. Собственно, это будут ресурсы, накопленные в государственных пенсионных фондах", – отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что законопроект о введении накопительной пенсионной системы уже готов и в ближайшее время будет рассматриваться в Верховной Раде.

Напомним, ранее Министерство социальной политики разработало и представило несколько законопроектов, которые предусматривают введения общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Законопроекты предусматривают, что украинцы смогут управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа. Можно будет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях.