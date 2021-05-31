Украина В Таиланде установили точную причину смерти 44-летнего посла Украины

2021-05-31 09:03

По предварительной информации, бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер от сердечного приступа, передает Bangkok Post.

"Вскрытие в больнице Сатуна на материке показало, что он умер от сердечного приступа", - сообщил губернатор провинции Сатун Еккарат Лисен

Он же добавил, что специалисты полностью исключили возможную смерть дипломата от коронавируса.

По данным областного управления связей с общественностью, Бешта скончался на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром, где он находился в отпуске вместе со своим 17-летним сыном.

В полиции уточнили, что следов взлома комнаты или нападения на посла не обнаружено.

По словам сына, его отец рано утром потерял сознание и вскоре умер. Позже тело украинского посла было доставлено с острова Ко Липе в больницу провинции Сатун, откуда его перевезли в Бангкок для детального вскрытия.

СПРАВКА:

Андрей Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году. Должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд занимал с ноября 2015 года. Также по совместительству с 2017 года он был послом Украины в Лаосе и Мьянме. Уволен он был в апреле 2021 года.