В Израиле отменили все карантинные ограничения, обязательными остались только маски

В Израиле отменены все карантинные ограничения, кроме обязательного ношения защитных масок в помещениях. Послабления ввели из-за стабильно низкого уровня заболеваемости COVID-19, сообщает радио Кан.
"Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года... Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе", - заявил представитель минздрава Израиля.
С 1 июня гражданам при посещении общественных мероприятий и заведений уже не надо предъявлять документ о вакцинации.
Напомним, кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. На сегодняшний день полностью иммунизировано 55% граждан или более пяти миллионов человек.