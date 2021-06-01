Мир В Израиле отменили все карантинные ограничения, обязательными остались только маски

2021-06-01 10:22

В Израиле отменены все карантинные ограничения, кроме обязательного ношения защитных масок в помещениях. Послабления ввели из-за стабильно низкого уровня заболеваемости COVID-19, сообщает радио Кан.

"Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года... Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе", - заявил представитель минздрава Израиля.

С 1 июня гражданам при посещении общественных мероприятий и заведений уже не надо предъявлять документ о вакцинации.

Напомним, кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. На сегодняшний день полностью иммунизировано 55% граждан или более пяти миллионов человек.