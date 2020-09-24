Коронавирус Власти Израиля пошли на крайние меры, чтобы снизить темпы распространения covid-19

2020-09-24 15:16 309

Премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху объявил о возвращении жесткого карантина с 25 сентября на две недели. 

"Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будет еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости", -  говорится в видеообращении премьера в Facebook.

По его словам, заболеваемость в Израиле растет, растет число тяжелобольных и умерших.

Как только позволит ситуация, правительство вернется к программе "Светофор" и к обычной жизни в условиях коронавируса. Цель - снизить темпы заболеваемости.

"Те, кто думает, что можно продолжить работать во время пандемии, роста смертности и заболеваемости без последствий для экономии, ошибается. И если от нас требуется принятие жёстких мер, лучше сделать это сейчас, в период праздников, когда экономическая активность снижена", - добавил политик.

Напомним, первый карантин в Израиле продлился с марта по май. В сентябре в стране вновь стало увеличиваться число инфицированных.

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