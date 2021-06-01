Украина ​Украину накроет мощный циклон: синоптик рассказала, где ждать непогоды

2021-06-01 16:20

 

Циклон с дождями, который сегодня поливает Центр, Юг, Восток Украины, в среду 2 июня покинет Украину.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, влажная погода охватит большинство областей Украины ожидаются дожди, местами грозы, порывистый ветер.

Наименьшая вероятность осадков 2 июня - на северо-западе, крайнем севере Украины. И также прояснения ожидаются на юге, несмотря на близость циклона.

Ветрено будет во всех регионах.

"Температура воздуха во вторник остается без особых изменений, в течение дня + 15 + 19 градусов на юге и востоке местами до 20 градусов", - сообщила Диденко.

По ее прогнозам, в Киеве 2 июня есть вероятность дождя. Температура предполагается в пределах +16, +17 градусов.

Потеплеет с пятницы, на следующей недели прогнозируется до + 20 + 25 градусов.

В Украине уже началось лето и в первые его дни ожидать резкого потепления не стоит.

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