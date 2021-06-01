Украина Водителям на заметку: в Украине ввели запрет на движение грузовиков

2021-06-01 21:20

В Украине с 1 июня ввели ограничение на движение грузовых автомобилей государственными дорогами. Об этом инфомирует пресс-служба Укравтодора.

Согласно обнародованным данным, ограничения вводят на летний период для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

Ограничения предусматривают запрет на движение, если в дневное время суток температура воздуха выше +28 градусов по Цельсию. В первую очередь это касается транспортных средств с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

"Для кого делаем исключение? Для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также если это перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", - указано в сообщении.

Также в Укравтодоре рекомендовали водителям пережидать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.