Украина Италия больше не признает водительские права Украины

2021-06-01 21:40

 

МВД Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии работают над тем, чтобы подписать новое соглашение.

Власти Италии перестали признавать украинские водительские права. Утратило силу соответствующее соглашение между двумя странами, сообщило посольство Украины в Италии в Facebook в понедельник, 1 июня.

"Украинско-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Дипломаты заверили, что сейчас МВД Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии активно работают над тем, чтобы подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

После вступления нового соглашения в силу украинские водители снова смогут обменивать свои удостоверения на итальянские.

Напомним, в ноябре 2015 года было подписано межправительственное соглашение, согласно которому украинские водительские права признавались в Италии. Украинцам в этой стране не нужно было сдавать экзамен на права.

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