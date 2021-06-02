Украина Рада сделала шаг к привязке прожиточного минимума к средней зарплате: что это значит

2021-06-02 16:20

В среду, 2 июня, Верховная Рада поддержала за основу проект закона, которым предусмотрено установить в Украине единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" из парламента.

За соответствующий законопроект №3515 проголосовали 253 нардепа.

В этом документе прожиточный минимум определен как приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Он будет определяться в расчете на одного человека в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Согласно законопроекту, процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:

в 2021 году - 40 процентов;

в 2022 году - 41 процент;

в 2023 году - 42 процента;

в 2024 году - 43 процента;

в 2025 году - 44 процента;

в 2026 году - 45 процентов;

в 2027 году - 46 процентов;

в 2028 году - 47 процентов;

в 2029 году - 48 процентов;

в 2030 году - 49 процентов;

в 2031 году - 50 процентов.

Повышение размера прожиточного минимума Кабинет министров должен будет провести в том случае, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума.

Для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине будет образован специальный орган исполнительной власти, который будет проводить опросы домохозяйств по поводу фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Изменится также установления размеров должностных окладов: не в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предусмотрено утверждать законом о госбюджете на соответствующий год.