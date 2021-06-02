Украина Газ, электроэнергия, вода подорожают после временного снижения цен на коммуналку

2021-06-02 17:20

В мае украинцы заплатили за коммуналку меньше, поскольку из квитанций до осени "исчезнет" графа "отопление". Однако существенной экономии все равно не получится, ведь за газ теперь придется платить больше.

Об этом сообщает портал "Хвиля".

Согласно постановлению Кабмина, с 1 мая 2021 года поставщики газа автоматически перевели потребителей на годовые контракты, в которых стоимость голубого топлива не будет повышаться как минимум год. Однако в целом тарифы на газ незначительно выросли по сравнению с апрелем 2021 года или с маем 2020-го.

К примеру, "поставщик последней надежды" "Нафтогаз" по годовому контракту установил стоимость кубометра газа на уровне 7,96 гривны, что на 1,10 гривны дороже, чем было в период с января по апрель текущего года (6,86 гривны).

Некоторые поставщики газа установили более экономные тарифы, но большинство компаний незначительно повысили стоимость кубометра газа. Украинцы смогут сэкономить, перейдя на месячные тарифы по оплате газа, которые летом должны быть дешевле годовых контрактов. Но пока неизвестно, можно ли будет к осени вернуться на годовые тарифы.

Стоимость горячей воды тоже может вырасти. В начале текущего года Кабмин и Ассоциация городов Украины подписали меморандум о "заморозке" цена на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона. Он остался позади.

Компания "Нафтогаз" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ. При этом источник погашения долгов, которые возникнут у производителей тепла, пока не определен. Возглавивший "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что правительство продлило режим возложения специальных обязательств (ВСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. За это время должен решиться вопрос долгов.

Однако сам "Нафтоназ" поднял тарифы для предприятий теплокоммунэнерго, которые поставляют горячую воду и тепло населению. Цена газа установлена на уровне 8 325 гривны за тысячу кубометров, что на 6,4% больше, чем в апреле (7 827 гривны).

Тарифы на электроэнергию продолжают постепенно расти. После отмены льгот на оплату тепла стоимость одного киловатта в час для населения составляет 1,68 гривны. Этот тариф будет действовать как минимум до тридцатого июня текущего года, после чего цены могут резко подскочить.