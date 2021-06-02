Украина Лунный календарь 2021: удачные дни июня, в которые можно браться за новые дела

2021-06-02 19:40

Лунный календарь на июнь 2021 года появился в сети

Фазы Луны в июне 2021 года опубликовал astromeridian:

- Новолуние - 10 июня в 13 часов 52 минуты.

- Полнолуние - 24 июня в 21 час 39 минут.

- Растущая Луна с 1 по 9, с 25 по 30 июня 2021.

- Убывающая Луна 11 - 23 июня 2021.

Неблагоприятными днями названы 3, 6, 9, 13, 18, 24 и 27 июня.

Важные дни июня, в которые можно браться за новые дела: 4, 8, 12, 15, 16, 21 и 25. Нейтральные дни первого летнего месяца: 1, 2, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30.

Первое летнее солнечное затмение произойдет 10 июня.

К слову, в июне ожидается сильнейшая магнитная буря, которая не даст покоя украинцам

Людям, которые попадают под влияние магнитных штормов, стоит подготовиться. Об этом сообщает данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, сильнейшая магнитная буря в июне ожидается 16 числа. Ее уровень будет высоким, по сравнению с предыдущими, и достигнет отметки G1. Почувствовать недомогание можно накануне - 15 июня, а продлится это все до 17-го.

Также возможны небольшие геомагнитные колебания 2 и 3 июня, а также 8-9 июня. Эти штормы почувствуют только те, у кого есть склонность к метео перепадам.