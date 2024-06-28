Мир Китайский зонд впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

2024-06-28 20:34

Китайский лунный зонд Чанье-6 впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщает агентство Xinhua.



Это была одна из самых сложных миссий в космических исследованиях. Экспедиция продолжалась 53 дня. Она началась 3 мая, когда к Луне стартовала ракета-носитель Чанчжэн-5 с космическим аппаратом Чанье-6.



Со 2 по 3 июня зонд собрал образцы грунта, а 4 июня оторвался с обратной стороны Луны и вскоре вышел на запланированную лунную орбиту. 25 июня аппарат совершил посадку в пустыне Внутренней Монголии.



По словам научного сотрудника Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэя, миссия Чанье-6 является важной вехой в истории исследования Луны. Она будет способствовать более полному пониманию эволюции Луны.



"Новые образцы неизбежно приведут к новым открытиям. Увлечение Луной уходит корнями в китайскую культуру на протяжении веков, о чем свидетельствует мифологический рассказ о Чанье, путешествовавшей Луной женщине и жившей на ней. Теперь китайские ученые с нетерпением ожидают возможности внести свой вклад в науку о Луне", - добавил он.