Украина В Кабмине заявили, что бензинового кризиса из-за прекращения поставок из Беларуси не будет

2021-06-04 09:01

Если Беларусь прекратит поставки топлива в Украину, официальный Киев за две недели компенсирует этот импорт, заявил замминистра экономики Тарас Качка в эфире ТВ.

Он уверен, что прекращение поставок Минском - это гипотетическая угроза, поскольку в последние дни производители и поставщики белорусского бензина убеждали, что сотрудничество продолжается.

"С другой стороны состоялось совещание Минэнергетики, которое объединяло и производителей, и импортеров, и сети. И, на самом деле, критический срок - это 10-14 дней, чтобы заменить этот импорт. Это очень высококонкурентный рынок", - подчеркнул Качка.

Также замминистра объяснил, что большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине.

Напомним, Белорусская нефтяная компания сократит поставки бензина марки А-95 в Украину в июне с 55 тысяч тонн до десяти тысяч. Данное горючее считается одним из наиболее качественных на украинском рынке.

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