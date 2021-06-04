Мир Хорватия до 15 июня смягчит условия въезда в страну - как избежать 10-дневной самоизоляции

2021-06-04 08:26

Власти Хорватии приняли решение до 15 июня смягчить условия въезда в страну на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилыч на своей странице в Twitter, иностранцам, включая украинцев, разрешено предоставлять отрицательный ПЦР-тест, который сделан не позднее чем за 72 часа до поездки, а не за 48, как было раньше.

Кроме того, право на въезд теперь дает подтверждение о полной вакцинации от коронавируса.

В случае отсутствия одного из упомянутых документов иностранцы отправляются на десятидневную самоизоляцию, которую можно завершить раньше при условии сдачи теста на COVID-19 за свой счет и получении отрицательного результата.