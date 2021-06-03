Украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Коломойский, Яценюк торгуют с Россией на миллиарды долларов, которые идут на Донбасс, - Козак

2021-06-03 12:52

Украинские олигархи, такие как Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк и другие, продолжают торговать с Россией. И по логике украинских властей, которые безосновательно преследуют председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, должны также ответить за это перед законом. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Он подчеркнул, что официальный Киев в выборочном порядке применяет санкции к политикам и бизнесменам, которые торгуют с Россией, поскольку сам же из госбюджета выделяет средства на закупку товаров из соседней страны, разрешает приближенным к власти крупным предпринимателям покупать в РФ необходимую продукцию.

"Важно, если говорить о деле Медведчука, что само государство, когда речь идет о ядерном топливе, само государство Украина, которое с 2018 года обозначило Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане - Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский - оплачивают продукцию, которая производится в РФ, на 6,7 млрд долл... Ни для кого не секрет, и мы об этом открыто говорим, что за счет этих денег мы оказываем гуманитарную поддержку Донбассу. Если следовать этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Владимировичем Медведчуком", - отметил Козак.

Он напомнил, что, несмотря на санкции, товарооборот России и Украины составляет около 11 млрд долл. При этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров и услуг на 6,7 млрд долл. Импорт в Россию из Украины составил почти 4 млрд долл.

Напомним, в феврале этого года на фоне дефицита угля Украина снова начала закупать электроэнергию у Российской Федерации. В конце мая регулятор запретил импорт этого ресурса из РФ, однако только до октября, когда начинается холодный сезон.

Также Украина закупает российское ядерное топливо для работы АЭС.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.