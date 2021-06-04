Украина Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса не выходя из Офиса президента

2021-06-04 11:01

Президент Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 канала.

По его словам, в Украине, как и во всех цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил. Ведь четко определенный график - "через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу".

Отмечается, что в случае с Зеленским этот график был соблюден так же, как с любым другим гражданином.

На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента. По словам Подоляка, отдельных сообщений в СМИ по этому поводу не было, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".