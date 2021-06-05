Украина В Карпатах произошло землетрясение

2021-06-05 10:00

В селе Манява Богородчанского района специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 баллов.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло в пятницу днем, 4 июня, на Ивано-Франковщине.

В частности, в 14 часов измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали землетрясение.

Магнитуда подземного толчка в селе Манява Ивано-Франковской области была около 2 баллов по шкале Рихтера.

Как отмечают спасатели, в результате землетрясения в Карпатах никто не пострадал, а он граждан обращений не поступало.

"Ивано-Франковская область. 4 июня около 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района, без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - говорится в сообщении.