Украина ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и другие изменят правила денежных переводов

2021-06-05 10:30

Национальный банк Украины принял решение повысить требования к нормам информационной безопасности и киберзащиты в сфере денежных переводов.

Как должны совершать денежные переводы по новым правилам пишет издание Факты, передает "Хвиля".

Постановление НБУ вступило в силу с 29 мая 2021 года, однако участникам платежного рынка предоставлен комфортный переходный период — следующие 12 месяцев. За это время они обязаны усовершенствовать свои системы безопасности и применить требования Нацбанка.

Управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий рассказал, что новые правила распространяются на все платежные системы, включая карточные счета самых популярных систем Visa и Mastercard, а также расчеты между держателями карт этих систем.

Меры безопасности касаются технических аспектов.

"Например, одноразовый пароль должен содержать не менее 8 символов, среди которых — маленькие и большие латинские буквы. И использоваться такой пароль должен не дольше 10 минут", - привел пример он.

Такие нововведения призваны увеличить безопасность и усложнить для хакеров перехват пароля с помощью вредоносного программного обеспечения. Однако это усложняет жизнь и держателям карт и, по сути, не влияет на повышение уровня безопасности.

"Например, при перечислении небольшой суммы, до 5 000 грн, пользователь должен будет применить более длинный пароль, при введении которого он сам может ошибиться, набирая маленькие и большие символы и переключаясь минимум 3 раза между режимами ввода. Без листочка, на котором можно записать такой одноразовый пароль, простую операцию перевода небольшой суммы будет сделать сложно, если ограничены возможности копирования данного пароля, например, с мобильного телефона", - отметил эксперт.

Так что украинцам стоит ожидать введения требований НБУ популярными ПриватБанком, Ощадбанком, monobank и другими украинскими финансовыми учреждениями в течение следующий 12 месяцев.