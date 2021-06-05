ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и другие изменят правила денежных переводов

Национальный банк Украины принял решение повысить требования к нормам информационной безопасности и киберзащиты в сфере денежных переводов.
Как должны совершать денежные переводы по новым правилам пишет издание Факты, передает "Хвиля".
Постановление НБУ вступило в силу с 29 мая 2021 года, однако участникам платежного рынка предоставлен комфортный переходный период — следующие 12 месяцев. За это время они обязаны усовершенствовать свои системы безопасности и применить требования Нацбанка.
Управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий рассказал, что новые правила распространяются на все платежные системы, включая карточные счета самых популярных систем Visa и Mastercard, а также расчеты между держателями карт этих систем.
Меры безопасности касаются технических аспектов.
"Например, одноразовый пароль должен содержать не менее 8 символов, среди которых — маленькие и большие латинские буквы. И использоваться такой пароль должен не дольше 10 минут", - привел пример он.
Такие нововведения призваны увеличить безопасность и усложнить для хакеров перехват пароля с помощью вредоносного программного обеспечения. Однако это усложняет жизнь и держателям карт и, по сути, не влияет на повышение уровня безопасности.
Так что украинцам стоит ожидать введения требований НБУ популярными ПриватБанком, Ощадбанком, monobank и другими украинскими финансовыми учреждениями в течение следующий 12 месяцев.