Украина ​В Украине взлетели цены на продукты: что происходит и каких "сюрпризов" ждать

2021-06-05 11:30

Цены на продукты, как следует из данных Госстата, за год выросли в среднем почти на 10%. По словам аналитиков на это влияет как скачок цен на продовольствие на мировых рынках, вызванный ростом потребления, так и возросший спрос в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина.

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко рост цен на мировых рынках считает дополнительным фактором, который привел к ускорению инфляции и выходу ее уровня за пределы целевого коридора НБУ, который составляет 5% ± 1 п.п. Но, помимо внешних факторов, важную роль играют и внутренние причины.

В последнее время по некоторым видам продуктов питания могла добавиться и инфляция предложения.

"Вследствие долгих периодов простоя во время карантинов закрылся ряд вспомогательных предприятий, что привело к разрыву экономических связей, цепочек поставок. Это могло привести к локальным снижениям предложения и как следствие – росту цен", – допускает эксперт.

Будут ли продукты еще дорожать

Многое зависит от прогнозов будущих урожаев, уверен глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. "Уже есть ожидания, что сбор зерновых и подсолнечника в Украине в этом году должен быть на высоком уровне, соответственно, это должно помочь удержать цены на хлебобулочные изделия и подсолнечное масло на сегодняшних отметках или даже привести к определенному снижению цены в пределах 10%", – допускает Чурин.

Также по словам экспертов,высокие цены начнут отпугивать покупателей, что и сдержит их дальнейший рост.

Вдобавок на ценах на продукты могут отразиться сугубо летние сезонные факторы, когда из-за роста предложения стоимость товаров снижается.

Также не исключено, что власти задействуют административные рычаги, чтобы сдержать рост цен на продукты, как это уже было в случае с ограничением маржи для сетей АЗС.