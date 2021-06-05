Украина ПФУ пересчитает пенсии миллиону украинцев уже в июле: кому повезет

2021-06-05 12:00

Пенсии в Украине в июле 2021 года пересчитают одному миллиону граждан.

Об этом заявила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Сообщается, что помимо индексации пенсионный выплат с 1 июля, Лазебная также отчиталась о том, что с 1 марта 2021 года выплаты пересчитали для восьми миллионов пенсионеров, причем повышение размера госпомощи составило 11%.

Чиновница подчеркнула, что уже второй год подряд украинское правительство обеспечивает индексацию пенсий.

"С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере", - заявила Лазебная.

По словам министра, таким образом повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров

Напоминаем, что Пенсионный фонд пересчитал выплаты украинцам и доплатит некоторым категориям за апрель и май "задним числом".

Ранее пенсионерам ответили на волнующий всех вопрос о доставке пенсий Укрпочтой. Кабмин ранее утвердил, что нужно в обязательно порядке перевести получателей выплат на банковские карты, однако вскоре изменил свое решение. Теперь гражданам рассказали, кто может получать пенсии в отделениях почты или курьерской доаставкой.

Также сообщалось, что глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики, народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова считает, что законопроект о прожиточном минимуме является фундаментальным. Она отметила, что сейчас оппозиционные силы требуют поднять прожиточный минимум, однако для этого, его нужно, в первую очередь, отвязать от других «неадекватных, несоответствующих показателей», которые привязали к прожиточному минимуму еще 30 лет назад.