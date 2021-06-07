Политика Зеленский пытается форсировать вопрос о вступлении Украины в НАТО

2021-06-07 15:05

Президент Владимир Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО, так как страна в опасности.

"Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно. Сейчас нам грозит опасность, сейчас поставлена ​​на карту наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - заявил президент Украины в интервью Axios в понедельник, 7 июня.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже могла бы получить План действий по членству в НАТО, и хотя этот план - "еще не членство", но это уже "видение Украины как части альянса в обозримом будущем".

Зеленский добавил, что все еще верит, что Украина вступит в НАТО, но все больше украинцев "не верят в это так сильно, как раньше".