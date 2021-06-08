Украина Заемщиков денег в банках пугают продажей долгов на аукционах

2021-06-08 12:01

Государственные банки нашли способ борьбы с «олигархическим болотом» неплательщиков.

«Есть ряд объектов на балансе, которые планируем продать в апреле – июне. Дорабатываем с НБУ и госбанками методологию продажи долгов с дисконтом на открытых аукционах. И если сейчас сталкиваемся с олигархическим болотом, которое борется с нами в судах, то продажа долгов с дисконтом позволит избавиться от этого», – рассказал председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер в проекте «50 ведущих банков Украины – 2021».

По его словам, Укрэксимбанк уже разобрался с большими проблемными кейсами. «Но списание на внебаланс не является завершением процесса очистки баланса. Мы завершим работать с NPL-кейсом, только когда вернем все возможные средства после продажи залога, после работы с проблемным клиентом», – считает банкир.

Напомним, 2 июня Укрэксимбанк выставил на электронные торги OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» значительное количество коммерческой недвижимости в Киеве и других городах на сумму 1 млрд грн. По данным ГП «СЕТАМ», непрофильные активы включают уникальные по архитектурной ценности и локации сооружения, инвестиционно перспективные для компаний по управлению активами, девелоперов и других предприятий и организаций, планирующих приобрести административные и производственные помещения, а также земельные участки для строительства.

Источник: finclub.net