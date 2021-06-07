Украина На АЗС Украины подорожали бензин и дизтопливо: цены

2021-06-07 18:40

Цены на бензин и дизтопливо выросли в период с 4 по 7 июня в среднем на 10-20 копеек за литр топлива.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, показали актуальные цены на бензин А-92, А-95 и дизельное топливо.

В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн/л, А-95 — до 28,54 грн/л. При этом ДТ подорожало на 13 коп./л, до 26,52 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 10 коп./л: «двойка» всреднем подорожала до 27,15 грн/л, «пятерка» — до 28,06 грн/л. На 10 коп/л, до 29,09 грн/л выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS.

На станциях «Авантаж 7» бензины подорожали на 17 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,28 грн/л, А-95 — до 28,28 грн/л.

Сети АЗС ОККО, WOG, SOCAR и Shell оставили цены без изменений. Так, за А-95 придется заплатить 29,92 грн/л, и за дизтопливо - 27,91 грн/л.