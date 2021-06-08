Мир В США одобрили первый препарат, который лечит болезнь Альцгеймера, а не просто снимает симптомы

2021-06-08 14:23

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера. Испытания препарата показали, что препарат воздействует на глубинные причины, а не на симптомы болезни. Лекарство подходит пациентам моложе 80 лет, которым проведено детальное МРТ-сканирование и, таким образом, установлен точный диагноз.

Как сообщает ВВС, новый препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm. Стоимость лечения медикаментов составит 56 тысяч долларов за год. Лекарство подходит пациентам моложе 80 лет, которым проведено детальное МРТ-сканирование и, таким образом, установлен точный диагноз. Отмечается то, что пока нет доказательств предотвращения замедления ухудшения памяти и работы мозга с помощью нового лекарства.

Данный препарат внутривенный и должен вводится только врачом. FDA также предупреждает, что среди побочных действий лекарства могут быть отек мозга и кровотечения.

Ведомство одобрило медикамент по ускоренной процедуре, которая означает, что компания Biogen должна будет провести дополнительные испытания пользы препарата. При этом лекарство запретят в случае если не будет доказана его эффективность, однако до этого Aduhelm будет находится в продаже.