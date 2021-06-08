Украина В Украине рухнули цены на клубнику и капусту

2021-06-08 18:20

 

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отметила, что по состоянию на 4 июня цены на молодую капусту упали на 53% до 9-10 гривен/кг, а на клубнику - на 46% до 65-70 гривен/кг по сравнению с 20 мая.

Об этом Українським Новинам рассказала аналитик УКАБа Светлана Литвин.

"По мере того, как становится теплее на улице (хотя и с существенным опозданием), становятся дешевле сезонные овощи и фрукты, так как увеличивается их предложение.

Рекордсменом по снижению цены за 2 последние недели была молодая капуста, цена на которую упала на 53% и данную позицию в начале июня можно приобрести за 9-10 гривен/кг", - сказала она. Также, по словам Литвин, молодой картофель подешевел на 35% до 18-19 гривен/кг, а огурцы - на 19% до 16-17 гривен/кг.

А вот цены на помидоры остаются на прежнем уровне и колеблются в диапазоне 34-55 гривен/кг, в зависимости от вида. Литвин отметила, что предложение данного овоща пока незначительно, а снижение цены будет наблюдаться во второй половине июня - начале июля. Кроме того, на начало июня цены на укроп снизились на 30% до 14-15 гривен/100 г, на зеленый лук - на 18% 14-15 гривен/100 г и на петрушку - на 15% до 15 -16 гривен/100 г.

Отмечается, что первые поставки клубники начались в средние мая, а по состоянию на 4 июня ее стоимость уменьшилась на 46% до 65-70 гривен/кг. При этом недавно начались первые поставки черешни, но пока цена ее остается достаточно высокой - 100 - 150 гривен/кг, в зависимости от места совершения покупки. По мнению Литвин, в ближайшей перспективе ожидается снижение цены на черешню, однако не кардинальное, поскольку значительные осадки в начале июня негативно влияют на качество ягоды.

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