Украина В Украине планируют запретить перенос рабочих и выходных дней

2021-06-08 21:40

В Парламенте появился законопроект № 4597, в котором предлагается запретить переносить рабочие и выходные дни из-за праздников.

Об этом сообщает Лига.

Инициатором документа стала одна из Слуг народа, глава комитета по социальной политике Галина Третьякова.

В пояснительной записке к законопроекту авторы назвали существующий порядок переноса рабочих дней "типичной советской традицией" и подчеркнули, что в других странах, в том числе европейских, такой практики нет.

По мнению слуг народа, смещение рабочих и выходных дней "плохо влияет на продуктивность труда и формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире". Нардепы отметили, что шестидневные недели запрещены трудовым законодательством, а четыре нерабочих дня подряд "снижают трудовую мотивацию" и человек после них "хуже адаптируется к рабочему процессу".