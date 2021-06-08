Украина Украина изменила правила въезда в страну для иностранных туристов

2021-06-08 22:00

Правительство Украины расширило список документов, которые позволят иностранным туристам пересечь государственную границу во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко передает Украинская правда.

Теперь для въезда в страну иностранцы и лица без гражданства могут предъявить не только ПЦР-тест на коронавирус, но и результат экспресс-теста на антиген, которые сделаны не более чем за 72 часа до пересечения границы или сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

«Если сейчас условием является наличие отрицательного ПЦР теста, то с завтрашнего дня перечень расширен до трех документов: ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген или справка о полной вакцинации», - сказал он.

Граждане Украины и иностранцы, которые постоянно проживают в Украине, могут въезжать в страну без тестов, но тогда должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Если лица предъявят отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест, то они освобождены от прохождения карантина.

При этом справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.